Rielingshausen/Reiten Veranstaltung wird zum Vereinsjubiläum erweitert

Marbach-Rielingshausen - Am 25. Juli 1968 wurde in Rielingshausen der RFV Murrgau gegründet. 50 Jahre hat der Reitsportverein damit in diesem Jahr auf dem Buckel. Das wird unter anderem mit dem Reiterball am 20. Oktober groß gefeiert. Und das an diesem Wochenende stattfindende Dressurturnier wurde zum Jubiläum von zwei auf drei Tage ausgedehnt, beginnt also bereits am Freitag.