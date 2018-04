Rielingshausen/Reiten RFV Murrgau feiert ein würdiges Jubiläum

Marbach-Rielingshausen - Mit „Halten und Grüßen“ nahm das Dressurturnier in Rielingshausen zum 50-jährigen Jubiläum des RFV Murrgau am vergangenen Wochenende mit rund 350 Starts sein Ende. Dabei fand das Spektakel in diesem Jahr vom Freitag- bis zum späten Sonntagnachmittag statt – volle drei Tage, an denen das sommergleiche Wetter dementsprechend auch hunderte Zuschauer anlockte. Die Veranstaltung war also „einem Jubiläum würdig“, freute sich auch ein sichtlich gut gelaunter Rudolf Singer, Vorsitzender des RFV. „Die vielen Helfer, die vielen Besucher und das gute Wetter – wir sind sehr zufrieden.“ Denn über 50 kleine wie große Helfer standen vom Freitagnachmittag bis Sonntagabend an vielen Stationen parat, von der Essensausgabe zur Meldestelle bis hin zu den Aufgaben rund um die Reithalle.