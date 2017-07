Rielingshausen/Reiten 1,3 Sekunden trennen Platz eins und drei

Marbach-Rielingshausen - Erlebte das M-Springen beim diesjährigen Springturnier des Reit- und Fahrvereins (RFV) Murrgau am Sonntagnachmittag eher einen stotternden Start mit mehreren Verweigerungen und Abwürfen, entwickelte sich später bei fortschreitender Prüfungsdauer ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. 15 Starter waren mit ihren Pferden zum hochklassigsten Springen an diesem Wochenende angetreten. Und taten sich die ersten Teilnehmer noch vor allem mit dem sogenannten Gummibärchenhindernis schwer, an dem mehrere Pferde verweigerten, so kamen am Ende doch noch sechs Starter ohne Strafpunkte durch den Parcours. Da sich nur vier Teilnehmer für die entscheidende Siegerrunde qualifizieren konnten, musste die Zeit hinzugezogen werden.