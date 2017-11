Rielingshausen Position verkannt?

Auch wenn das letzte Wort in Sachen Erweiterung noch längst nicht gesprochen ist. In Marbach und in Rielingshausen scheint das Unternehmen jetzt auch die Rechnung für die im Umgang mit der Bevölkerung und lokalen Entscheidungsträgern aus deren Sicht offenbar gemachten Fehler zu bezahlen. Diesen Eindruck hat man in der Sitzung, aber auch in anderen Gesprächen mit Bürgern in den vergangenen Wochen immer wieder gewonnen. Das Vertrauen in Zusagen und in die Glaubwürdigkeit der Firma hat in den vergangenen Jahren offenbar gelitten.

Dass Klöpfer erst am Tag der Sitzung und auch da erst am Mittag ein Schreiben an Verwaltung und Räte verschickt, ist ebenfalls unglücklich. Auch wenn an der Erklärung, man habe damit auf den Montag reagiert und habe ja auch keine Presseabteilung, sondern sei hauptsächlich mit dem Abbau von Steinen beschäftigt, erst einmal nicht zu rütteln ist. Allerdings liegen zwischen Montag und Donnerstag zwei ganze Arbeitstage und offenbar hat das Unternehmen ja doch einen Freiberufler, der sich um das Thema Öffentlichkeitsarbeit kümmert. Man habe die Massivität des Widerstands unterschätzt, räumt der dann auch ein. In der Tat kann das Agieren von Klöpfer nur bedeuten, dass man die Situation verkannt und die eigene Position falsch eingeschätzt, ja vielleicht sogar überschätzt hat.