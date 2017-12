Rielingshausen Ortschaftsrat stimmt gegen Erweiterung

Die geplante Erweiterung des Klöpfer-Steinbruchs in Kirchberg und Rielingshausen hat hohe Wellen geschlagen und zu einer Protestaktion der Bürger in Rielingshausen geführt (wir berichteten). Im dortigen Ortschaftsrat ist das Bauvorhaben nun am Montagabend nochmals auf den Tisch gekommen. Und die zehn Ratsmitglieder setzten vor 35 Zuhörern ein klares Zeichen: Dem fraktionsübergreifenden Antrag von CDU, Freien Wählern und SPD, die Erweiterung abzulehnen, stimmten sie ohne Gegenstimme und Enthaltung zu. Der Antrag war im Gremium bereits vor zwei Wochen vorgestellt worden, wegen eines Formfehlers konnte aber erst jetzt darüber abgestimmt werden. Jürgen Stirm (FW) hatte sich für befangen erklärt, Roland Stickel (CDU) war entschuldigt.