Rielingshausen Mit Massivität nicht gerechnet

Das Plangebiet sei nicht parzellengenau abgegrenzt, liege aber nicht sehr nah am künftigen Wohngebiet und die 210 Meter bezögen sich auf die maximale Ausdehnung der Abbaufläche. Die Südumfahrung, wie sie im Regionalverkehrsplan aufgeführt sei, liege näher an dem zukünftigen Wohngebiet als am Steinbruch. Was die Kritik am noch nicht verlegten Vorbrecher angeht, weist Ingo Sombrutzki darauf hin, dass es im Verfahren 2001 erst einmal um die Fläche gegangen ist. „Der Vorbrecher steht weit unter der normalen Oberfläche, da muss man erst einmal so weit mit dem Abbau sein. Es bringt nichts, die Genehmigung 2001 zu beantragen, wenn man erst 2015 so weit ist vom Abbau her und dann andere Voraussetzungen gegeben sind als 2001.“

Man werde weiter dafür werben, auch künftig als verlässliches Unternehmen arbeiten zu können, kündigt Sombrutzki an. Und was ist mit dem Thema Vertrauensverlust? Man sei immer mit dem Ortschaftsrat im Gespräch gewesen und gehe natürlich davon aus, dass Informationen auch transportiert würden. Gleiches gelte auch für die Verwaltung, die für das Unternehmen immer erst einmal Ansprechpartner sei.