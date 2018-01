Rielingshausen Lichter in der Unterkunft sind verspätet angegangen

Sogar 96 Asylsuchende werden in dem geplanten Haus in Marbach auf der ehemaligen Rollschuhbahn aufgenommen werden können. Derzeit läuft für dieses Projekt die Ausschreibung. Gerhard Heim ist auch überzeugt davon, dass die Stadt auf diese Unterkunft nicht verzichten kann. Genau das bezweifeln zwei Anwohner via Leserbrief. Sie gehen davon aus, dass bis zur Fertigstellung des Hauses auf der Rollschuhbahn das Heim des Landkreises am Bahnhof leer steht oder nicht mehr voll ausgelastet ist – und die Stadt es übernehmen könnte (siehe Seite V). Ein Szenario, das Gerhard Heim für unrealistisch hält. „Ich denke, der Landkreis braucht die Unterkunft auf Dauer“, erklärt er. Das muss sich noch zeigen. „Die Gemeinschaftsunterkunft in Marbach soll durch den Landkreis auch mittelfristig für die vorläufige Unterbringung von Asylbewerbern genutzt werden“, äußert sich nämlich Annegret Kornmann, Sprecherin des Landratsamts Ludwigsburg, etwas vorsichtiger. Eine genauere Aussage könne aktuell noch nicht getroffen werden. Da die Flüchtlingszahlen schwer vorhersehbar seien, könne man nicht prognostizieren, ob das Haus beispielsweise in fünf Jahren noch gebraucht werde. Aus heutiger Sicht gehe man aber davon aus, den Komplex über 2018 hinaus zu benötigen. Sobald absehbar sei, dass man für die Anlage keine Verwendung mehr habe, werde man auf die Stadt zugehen.