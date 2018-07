Rielingshausen Kindergärten im Stadtteil werden zur Baustelle

Rielingshausen - Noch haut es hin mit den Kindergartenplätzen in Rielingshausen. Wenn auch nur gerade so. Im Gässle wird bis Sommer 2019 nur noch ein Platz frei sein, im evangelischen Kindergarten ist die Nachfrage dann sogar größer als das Angebot. „Es wird eng. Da müssen wir uns nichts vormachen. Und wir müssen auch mit den Eltern entsprechende Gespräche führen“, sagte der Erste Beigeordnete Gerhard Heim am Montag im Ortschaftsrat. Dort kündigte er auch an, dass es mit einem verbalen Austausch alleine perspektivisch angesichts steigender Kinderzahlen nicht getan sein wird. So soll der Kindergarten im Gässle um einen zusätzlichen Trakt erweitert werden. Eine zweite Baustelle wird im evangelischen Kindergarten aufgemacht: Die Einrichtung soll generalsaniert werden. Auf Nachfrage von Christiane Scheuing-Bartelmess (SPD) berichtete der Ortsvorsteher Eberhard Ruoff, dass die Projekte parallel vorangetrieben werden sollen.