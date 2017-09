Rielingshausen Keine Probleme mit halb fertiger Kelter

Rielingshausen - Die Rielingshäuser Ortschaftsräte hatten sich mit einigen Sorgenfalten auf der Stirn in die Sommerpause verabschiedet. Das lag daran, dass der Zeitplan für die Umgestaltung der Kelter gehörig ins Wanken geraten war. Zunächst war die Stadt davon ausgegangen, dass die Handwerker im Juli wieder ihre Werkzeugkoffer zusammenpacken können. Weil es aber zu Verzögerungen kam, wurde dieses Datum nach hinten auf Ende September korrigiert. Das beunruhigte die Räte, weil just für diesen Monat schon die ersten Veranstaltungen in dem Gebäude gebucht waren (wir berichteten). Man arbeite mit Hochdruck daran, dass die Termine wie geplant stattfinden können, versicherte daraufhin der Bürgermeister Jan Trost. Der Einsatz war von Erfolg gekrönt.