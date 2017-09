Rielingshausen Großer Andrang bei Hocketse

Allerdings zeigte sich nachmittags doch öfter die Sonne, und so wurden spontan auch Biergarnituren hinter der Kelter aufgestellt.

Der Andrang an Besuchern war riesengroß, wollten doch viele sehen, wie es sich in dem großen Raum der Kelter feiern lässt. Auch wenn die Renovierung noch nicht ganz abgeschlossen war, konnte man doch sehen, welches Potenzial den Vereinen nun zur Verfügung steht. Die Landfrauen hatten wieder fleißig gebacken, eine riesige Auswahl an Kuchen und Torten konnte den Gästen angeboten werden. Wir bedanken uns bei allen, die mitgeholfen und ihre Freizeit unserem Verein zur Verfügung gestellt haben. Wenn viele anpacken, wird es auch weiterhin möglich sein, solche Veranstaltungen durchführen zu können.