Rielingshausen Frauenclub zu Besuch in der Villa Reitzenstein

Wir wurden zum Kaffeetrinken in das neben der Villa neu gebaute „Erwin-Bolz-Haus“, das 2016 eingeweiht wurde, eingeladen. Dort war schon für uns gedeckt: Kaffee und Kuchen, kalte Getränke standen bereit. Wir hörten von Dr. Goeller viel Interessantes über die Villa Reitzenstein und die erste Besitzerin, Helene Freifrau von Reitzenstein (1853-1944), eine reiche Tochter des renommiertem und wohlhabenden Stuttgarter Verlegers Eduard von Hallberger. Helene von Reitzenstei heiratete den verarmten württembergischen Oberhofmeister Carl Freiherr von Reitzenstein. 1897 wurde sie bereits Witwe. 1910 kaufte sie sich ein Grundstück in bester Halbhöhenlage mit 2,5 Hektar und ließ sich von zwei Architekten ein herrschaftliches Gebäude errichten mit den neuesten technischen Errungenschaften. Die Baukosten waren sehr hoch. Es war auch viel zu groß für eine alleinstehende Dame der guten Gesellschaft mit Personal. Die Villa wurde 1913 fertiggestellt. Sie gilt als Meisterstück der Villen- und Gartenarchitektur. Im Jahre 1921 verkaufte Frau von Reitzenstein die Villa an das Land Württemberg für ein Viertel des Anschaffungspreises. Bereits in der Weimarer Republik und während des Nationalsozialismus war die Villa Reitzenstein das politische Zentrum des Landes. Seit 1952 ist die Villa der Amtssitz des Ministerpräsidenten und Sitz des Staatsministeriums von Baden- Württemberg.

Nach der Bewirtung und ersten Informationen durften wir auch die historischen Räume im Inneren der Villa besichtigen. So das Foyer mit Mosaik aus italienischem Marmor, den Runden Saal, den Kabinettssaal, die Herzkammer der Villa, den Blauen Salon, das Eckzimmer, den Gobelinsaal und die Bibliothek. Diese wurde lange Jahre als Amtszimmer des Ministerpräsidenten genutzt. Heute finden dort „Kamingespräche“ statt.