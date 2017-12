Rielingshausen Die Standortsicherheit des Ortes hat Priorität

Rund 35 Bürger, viele davon Mitglieder der Bürgerinitiative, hatten sich wie schon vor zwei Wochen auf den Weg in die Gemeindehalle gemacht. Jochen Biesinger (CDU) bedankte sich ausdrücklich für ihr Kommen. „Das ehrt sie und stärkt uns“, sagte er. Rohstoffsicherung sei wichtig und richtig, betonte er. Allerdings müsse in den Blick genommen werden, wer im aktuellen Fall Auslöser für das Verfahren sei. Dass dies das Unternehmen und nicht der Verband Region Stuttgart (VRS) sei, sollte zu denken geben, so Biesinger. Es gelte, unterschiedliche Interessen abzuwägen. Dabei gehe es auch um die Standortsicherheit des Ortes und die sei mindestens genauso wichtig, wenn nicht noch wichtiger als die Standortsicherheit einer Firma. In ihrer Abwägung habe der VRS die gesamte Region in den Blick zu nehmen. Der Verband habe die Einzelanfrage Klöpfers zum Anlass genommen um zu schauen, wo es weitere Standorte gebe. „Und wenn man sich die anschaut, dann sieht man, dass alle anderen einen größeren Abstand haben als Rielingshausen. Sie entwickeln sich alle von der Wohnbebauung weg.“ Die regionalplanerisch größten Konflikte gebe es in Rielingshausen, mahnte Biesinger. „Ich erwarte von der Region deshalb auch eine Abwägung der verschiedenen Standorte untereinander.“