Rielingshausen Die Frühlingsnacht beginnt mit einer Komödie

Rielingshausen - Wegen Überfüllung mussten am Samstagabend etliche Besucher der Rielingshäuser Gemeindehalle abgewiesen werden. Ob das am neuen Pächter der Gaststätte lag, am Theaterstück, an der später vom Musikerduo Al & Al präsentierten Tanzmusik, der Bar oder daran, dass der Eintritt kostenlos war, was der Regisseur und Vorstand Reinhardt Giebel in seiner Begrüßung keck vermutete, sei dahingestellt. Fest steht: Die, die einen der über zweihundert Plätze ergattert hatten, verbrachten eine besondere Frühlingsnacht. Bereits zum dritten Mal gab es dieses Unterhaltungsangebot „von Rielingshäusern für Rielingshäuser“, wie es Laienschauspieler Roland Stickel formulierte.