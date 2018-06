Rielingshausen Der Abriss der Kirche hat begonnen

Rielingshausen - Es wird ernst. Am Dienstag haben die Abbrucharbeiten an der neuapostolischen Kirche in Rielingshausen begonnen. Für die Anwohner bot sich ein spektakuläres Schauspiel, als der Kirchturm des vor 30 Jahren eingeweihten Gotteshauses mit einem Bagger vom Dach des Gebäudes gerissen worden ist. Läuft alles nach Plan, dann kann das auf dem Areal geplante Seniorenheim in rund eineinhalb Jahren eröffnet werden, teilt der Erste Beigeordnete der Stadt Marbach, Gerhard Heim, auf Anfrage mit. „Die Abrissarbeiten werden wohl zwischen drei und vier Wochen dauern und dann geht es nahtlos an den Bau.“ Das Projekt sei von Anfang an sehr positiv begleitet worden, fügt Heim an. Sowohl seitens der Kommunalpolitik als auch seitens der Bevölkerung. „Wir sind froh, dass die Einrichtung geschaffen werden wird.“