Rielingshausen Bürger klar gegen Steinbruch-Erweiterung

Die Rielingshäuser sind aber nach Lage der Dinge offenbar nicht mehr bereit, weitere Zugeständnisse zu machen. Vehement brachten sie ihre Bedenken vor und kritisierten die derzeitigen Zustände, für die sie die Arbeiten im Steinbruch verantwortlich machten. Zudem treiben sie gesundheitliche Bedenken um. Ein Mann befürchtete Auswirkungen aufs Grundwasser und sorgte sich, dass gefährliche Stoffe freigesetzt würden. Das verwies Martin Fahlbusch jedoch ins Reich der Fabeln. „Das geschieht im Trockenabbau. Der findet oberhalb des Grundwasserspiegels statt“, erklärte er. Der Kalkstein, der gewonnen werde, sei auch nicht toxisch, komme in verfeinerter Form ja sogar in Lebensmitteln und Tabletten vor. Zudem sei es geologisch „schlicht unmöglich, dass Sie in Kalkstein Schwermetall-Anreicherungen finden“.

Aber was ist mit den Rissen an den Häusern? Und welche Versicherungen kommen für die Schäden auf? Das waren Fragen, die eine Frau im Bezug auf die Erschütterungen durch die Sprengungen umtrieben. Benjamin Hoffmann versicherte daraufhin, dass Schäden durch Sprengungen auszuschließen seien – sofern man sich unter den Grenzwerten bewege. Und Messungen hätten ergeben, dass die Erschütterungen in den meisten Fällen bei lediglich rund zehn Prozent des zulässigen Maximalwerts lägen. Zudem müsse ein konkretes Abbauvorhaben durch ein Fachgutachten begleitet werden. Eine Genehmigung werde da nur erteilt, wenn sämtliche Vorgaben eingehalten werden. „Das ist alles genormt. Wir halten nachweislich alle Richtwerte ein“, pflichtete Fahlbusch bei. „Wir wissen aber, dass die Sprengerschütterungen spürbar sind“, räumte Benjamin Hoffmann ein. Viele Rielingshäuser sind zudem überzeugt, dass es in ihren Häusern künftig noch kräftiger wackelt. Schließlich rücke das Abbaugebiet näher an die Siedlung. Warum schaue man sich also nicht nach Flächen um, die weiter weg von einer Wohnbebauung liegen, wollte ein Mann wissen. „Wir sind bemüht, dort, wo schon abgebaut wird, weitere Flächen auszuweisen“, entgegnete Stefanie Clauß. Bei einer erstmaligen Erschließung müssten erst wieder Straßen und neue Anlagen geschaffen werden. Zudem breiteten sich umgekehrt die Siedlungen weiter aus. Kurzum: „Es gibt keine einfache Alternative, sonst würden wir die gerne nehmen“, sagte die Fachfrau.

„Aber was haben wir Rielingshäuser davon außer die Nachteile?“, fragte eine Anwohnerin rhetorisch. Das Wohnen werde dadurch unattraktiver. Auch für das anvisierte Neubaugebiet, das die Bevölkerungszahlen stabil und letztlich auch die Zukunft der Grundschule garantieren soll, werden negative Auswirkungen befürchtet. Zumal trotz aller Beteuerungen über das Einhalten von Grenzwerten die Realität anders empfunden wird. Deshalb richteten die Bürger auch den eindringlichen Appell an die Ortschaftsräte und die Stadträte, sich gegen eine nochmalige Erweiterung in Stellung zu bringen.