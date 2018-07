Rielingshausen Arbeiten an K 1607 steht nichts mehr im Weg

Rielingshausen - Das Landratsamt in Ludwigsburg beteuert seit Jahren, dass die Sanierung der Kreisstraße 1607 zwischen Rielingshausen und der Kreuzung zur L 1115 in Angriff genommen werden soll. Doch letztendlich musste das Projekt immer wieder geschoben werden. Nun macht der Landkreis aber tatsächlich ernst. Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat in seiner Sitzung gestern Nachmittag einstimmig beschlossen, den Job an die Firma Lukas Gläser aus Aspach zu vergeben. Das Unternehmen erledigt den Ausbau für 2,8 Millionen Euro und war damit günstigster Bieter. Obendrauf kommt allerdings noch ein ganzes Bündel an weiteren Kostenpunkten, beispielsweise für Ausgleichsmaßnahmen oder Ingenieurleistungen. Unterm Strich wird der Kreis für das Vorhaben 3,2 Millionen Euro in die Hand nehmen müssen.