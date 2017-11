RFV Murrgau Die Großen beeindrucken mit ihrem Können

Die Gruppe, die von der Jugendwartin Gabi Hans ganztägig betreut wurde, zeigte sich beeindruckt. Am besten gefiel Judith Gruber die Siegerehrung beim Zeit-Hindernisfahren Vierspänner: „Es war toll, dass die Kutsche von Boyd Exell noch einmal mit Schwung durch den Wassergraben galoppierte.“ Auf die Frage von Gabi Hans an Sophia Müller, was ihr an diesem am besten Tag gefiel, antwortete Sophia: „Alles.“ Gemeinsam gab es das Fazit: „Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr.“