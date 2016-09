Marbach-Rielingshausen - In der letzten Sommerferienwoche, vom 5. bis 9. September, veranstaltete der RFV Murrgau seine alljährlich stattfindende Ferienreitwoche für interessierte Kinder und Jugendliche. Unter der Leitung von Beate Heinzelmann, Bärbel Auwärter und Elly Döttinger konnten neun Mädchen und drei Jungen im Alter zwischen sechs bis zwölf Jahren ihre Grundkenntnisse in Theorie und Praxis am und auf dem Pferd sammeln.

Am ersten Tag standen nach der Begrüßung, dem Kennenlernen der Pferde und dem gemeinsame Putzen geführte Einheiten und verschiedene Übungen aus Reiterspielen auf dem Plan, wie zum Beispiel Bälle fangen auf dem Pferd, Slalom reiten und Gerte versetzen von Pylone zu Pylone.

Die Teilnehmer bewiesen schon am Anfang sehr viel Geschick und Einfühlungsvermögen mit dem Pferd. Dienstags konnten wir wieder unseren erfolgreichsten Voltigierer des Vereins, Michael Walker mit seinem Voltipferd Rocky, gewinnen. Nach Pferdepflege, einem Aufwärmprogramm und Trockenübungen auf dem Holzpferd durften sich alle Ferienreitkinder auf vier zur Verfügung stehenden Pferden ausprobieren, ihre eingeübten Übungen zeigen und die ersten Trab- und Galoppeinlagen absolvieren. Zur Freude aller bekam jeder die Gelegenheit, auf Michaels Pferd Rocky unter seiner professionellen Anleitung zu reiten. Zum Abschluss der Übungseinheit begeisterte Michael mit Ausschnitten aus seiner aktuellen Kür das Publikum.

Die folgenden zwei Tage standen ganz im Zeichen des Einzelunterrichts an der Longe, wobei uns Laura Werner wieder tatkräftig zur Seite stand. Die zwölf Kinder wurden zu Vierer-Gruppen auf drei Pferde des Schulbetriebs aufgeteilt. Neben den einzelnen Reiteinheiten konnten mit der Unterstützung von vereinsangehörigen Jugendlichen die Stallungen besichtigt werden und Grundwissen über Pferdehaltung, -pflege und alles, was ein junger Reiter wissen muss, vermittelt werden. Zudem durften die Kinder auf dem Pony Blondy versuchen, mit einem großen Pezziball auf dem Außenplatz Fußball zu spielen.

Freitags ging es zum Abschluss der Ferienreitwoche zu einem geführten Ausritt. Diesmal konnten alle Teilnehmer gemeinsam ins Gelände – und das bei Traumwetter. Alle waren begeistert. Wir bedanken uns bei den Pferdebesitzern und Helfern, die dies möglich gemacht haben.

Im Anschluss gab es ein Essen, das Michaela Laitenberger für alle zubereitet hatte. Zur Erinnerung bekam jeder ein Gruppenfoto, fotografiert von Lena Laitenberger, ein Bild von sich selbst beim Voltigieren, einen Trinkbecher des RFV Murrgau und eine Urkunde. Auf die Frage, wie es den Kindern gefallen hat, waren sich alle einig: Das war eine super Woche! Viele von ihnen würden am liebsten gleich voll einsteigen. Die Woche verlief nur so toll, weil neben den braven Pferden alle Helfer zusammengearbeitet haben. Dafür bedanken wir uns herzlich!