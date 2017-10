Räuchle Stift Poppenweiler Die Waterkant liegt auch am Neckarstrand

Im maritim geschmückten Festsaal des Räuchle Stifts kamen die Bewohner, die Angehörigen und Gäste bei Hamburger Butterkuchen, Kaffee und Ostfriesentee zusammen, bevor der Höhepunkt des Nordseefestes begann.

Um Punkt 15.30 Uhr hieß es „Leinen los“ mit dem Gorch-Fock-Lied, und der Shanty-Chor der Marinekameradschaft „Tsingtau“-Esslingen nahm die Zuhörer auf eine musikalische Weltreise mit. Von „Anchors aweigh“ bis „roll the cotton down“, von „Aloha-oe“ bis „My bonnie is over the ocean” – es war ein mitreißender Auftritt des Shanty-Chors, der die Wände des Räuchle Stifts wackeln ließ. Der Heimleiter Hans-peter Brodbeck dankte dem Chor für den wunderbaren Auftritt. Ein großer Dank ging an die Heimbeiratsvorsitzende Karin Voigtländer-Vallianos und die Betreuungsfachkraft Christine Kindermann, die ihren Plan tatkräftig umsetzten.