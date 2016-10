Marbach-Rielingshausen - Marbach-Rielingshausen

Die Schüler der Quellen-Grundschule in Rielingshausen haben Ende September ganz neue Erfahrungen machen dürfen. Es ging in die Kletterhalle des Deutschen Alpenvereins in Heilbronn. Der Förderverein der Schule sorgte mit seiner großartigen Unterstützung dafür, dass der Großteil des Eintrittes und die bequeme Hin- und Rückfahrt mit dem Reisebus übernommen wurden.

Gleich nach der Ankunft war allen Kindern etwas Ehrfurcht anzumerken, denn die bunten Kletterwände in der beeindruckenden Halle erreichten eine Höhe von bis zu 20 Metern

Thilo und Thommy, die fantastischen und sehr geduldigen Trainer des Alpenvereins, wiesen dann alle Beteiligten in die Geheimnisse des Kletterns ein. Die Sicherheit steht an erster Stelle und kann nur gewährleistet sein, wenn sich alle an die Kletter-Regeln halten.

Jedes Kind bekam einen Klettergurt, und die begleitenden Eltern und Lehrer wurden in das Sichern eingewiesen. Dann ging es los: Alle Kinder probierten sich an den bunten Griffen, und schnell ging es in die Höhe. Der Aufstieg fiel manchen leichter als der Abstieg. Es war sehr interessant zu beobachten, wie die Kinder sich selbst immer neue Herausforderungen gesucht haben, bis hin zum Klettern mit verbundenen Augen. Am Ende der drei Stunden war ausnahmslos jedes Schulkind über sich hinausgewachsen und hat die eigene Kletterhöhe immer weiter gesteigert.

Unser Dank gilt dem Förderverein, der dieses Erlebnis möglich machte! Wir danken auch den begleitenden Eltern für ihre Unterstützung bei den vielfältigen Aufgaben. Diese Hilfe macht es der Schule möglich, dass einer gewünschten Neuauflage der Klettertour nichts im Wege steht.