Prevorst Die Nordmanntanne ist immer noch der Renner

„Früher sind unsere Väter und Großväter ins Tal gefahren, um Tannenbäume auf den Märkten zu verkaufen“, erinnert sich Harald Kunz, Erster Vorsitzender des Prevorster Christbaumvereins. „Seit den 70er Jahren ungefähr kommen die Kunden jedoch zu uns, um sich ihren Christbaum auszusuchen.“ Die Käufer schätzten die Qualität und die Vielfalt der angebotenen Bäume, welche die 14 Christbaum-Bauern aus Prevorst an fünf Markttagen anbieten. Jedes Jahr beginnt der Christbaummarkt am zweiten Adventssonntag und ist auch an den folgenden Adventswochenenden geöffnet. Harald Kunz verrät: „Im nächsten Jahr ändert sich das, weil Heiligabend auf den vierten Advent fällt“, sagt Kunz, dann gehe es schon am ersten Advent los.

Bis ein Baum auf Zimmerhöhe gewachsen sei, würden etwa zehn bis zwölf Jahre vergehen, berichtet der Nebenerwerbslandwirt. „Jungpflanzen müssen mehrmals pro Jahr vom Gras befreit werden, damit sie gut wachsen“, berichtet er. Ab dem dritten Jahr würden sie auch regelmäßig gedüngt und immer öfter nehme man auch Korrekturschnitte vor.

Ein neuer Trend zeichnet sich seiner Meinung nach bei der Sorte ab: „Die Kolorado-Tanne ist stark im Kommen. Sie entwickelt im Zimmer einen leichten Zitrusduft, hat längere Nadeln, die nicht stupfen und hat eine leicht bläuliche Farbe.“ Trotzdem sei die beliebte Nordmanntanne weiterhin der Renner auf dem Christbaummarkt. Und auch Kunden, die nach ausgefallenen Dingen suchen, werden hier in Prevorst fündig. „Es gibt sogar Tannengipfel mit Zapfen daran zu kaufen.“ Hier auf dem Markt bekommen die Käufer seiner Meinung nach gute Qualität zu einem angemessenen Preis. „Unsere Tannenbäume sind frisch und wir können jederzeit frische Bäume nachholen, das unterscheidet uns von anderen Anbietern.“ Was übrig bleibt, wird zu Häckselgut verarbeitet.

Seit 2010 gibt es den Christbaumverein mittlerweile, der nun für die insgesamt 45 Stände alles organisiert, was für eine solche Veranstaltung nötig ist – von der Ausschankerlaubnis für alle Marktteilnehmer bis hin zu verlängerten Ladenöffnungszeiten. Organisator Kunz erklärt: „Der Verkauf von Speisen und Getränken ist den Prevorster Anbietern vorbehalten, aber auch die Verkaufsstände wählen wir sehr sorgfältig aus.“ Fliegende Händler oder Krämermarktware gebe es hier nicht. Der Schwerpunkt liegt bei dekorativen oder selbstgemachten Dingen. Aber auch Schmuck oder beispielsweise am Verkaufsstand handgefertigte Glasperlen können die Besucher erwerben.

Barbara Wohlgemuth aus Erdmannhausen, die unter dem Künstlernamen „Madame Gestrüpp“ seit nunmehr 25 Jahren ihre selbst angefertigten Dekorationsgegenstände aus selbst gesammelten Material im Backhaus anbietet, kennt das Auswahlverfahren bereits: „Ich sollte auch in diesem Jahr bei der Anmeldung Fotos von meinem Warenangebot einreichen.“ Und auch die große Verbundenheit vieler Verkäufer zu ihren Kunden ist spürbar. Beispielsweise am Stand der Bäckerei Jürgens aus Abstatt, die mittlerweile seit zehn Jahren nach Prevorst kommt: „Wir freuen uns jedes Jahr aufs Neue über bekannte Gesichter.“

Eine Stuttgarter Familie, die zum ersten Mal in Prevorst ist, verspricht, im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder zu kommen: „Es hat uns sehr gut gefallen bei leckeren Speisen, netten Gesprächen diese tollen und handgemachten Dinge zu entdecken.“ Einen Weihnachtsbaum haben sie allerdings nicht gekauft.