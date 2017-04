Prevorst Bunter Karneval bringt ein ganz neues Lebensgefühl

Jährlich an den vier Tagen vor Aschermittwoch, wie auch in Europa, findet der Karneval in Barranquilla statt. Nach Rio de Janeiro ist dieser der zweitgrößte der Welt und Kolumbiens größte Party. Die Stadt Barranquilla an sich ist nicht sehr beliebt – weder bei Touristen noch Einheimischen, da sie fast nur durch Industrie geprägt ist. Was sie allerdings berühmt macht, sind die dort geborene Sängerin Shakira und eben der Karneval, der jedes Jahr zehntausende Besucher aus aller Welt anzieht. So waren alle Hotels und Hostels seit Monaten ausgebucht und meine Freunde und ich hatten das Glück, bei einer kolumbianischen Familie unterzukommen, was den ganzen Aufenthalt noch authentischer, lebhafter und spannender, aber auch um einiges sicherer machte. Sicher in dem Sinne, dass örtliche, vor allem Taxifahrer und Verkäufer, aus ausländischen Besuchern oft Profit schlagen, da diese sich nicht mit den Normalpreisen auskennen.

Gefeiert wird während dieser vier Tage fast 24 Stunden lang. Menschen tanzen auf den Straßen, sowohl Einheimische als auch Ausländer, denn auch wenn man nicht tanzen kann, ist das keine Ausrede, um sitzen zu bleiben. Mit eingebunden in das tägliche Feiern habe ich auch meinen Geburtstag, den ich bestimmt nicht so schnell vergessen werde, denn es ist schon etwas anderes während diesem großen Fest und an der Karibikküste zu feiern.