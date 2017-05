Vatikanstadt - Papst Franziskus reist anlässlich des 100. Jahrestags der Marien-Erscheinung von Fátima nach Portugal. In dem 11 500-Einwohner-Ort werden anlässlich seines Besuchs hunderttausende Gläubige erwartet. Franziskus trifft Staatspräsident Marcelo Rebelo de Sousa, bevor er weiter in den Wallfahrtsort fliegt und das Heiligtum besuchen wird. Der eigentliche Höhepunkt der Reise steht morgen an. Papst Franziskus feiert eine Messe und spricht zwei von drei Hirtenkindern heilig.