Pleidelsheim Zusammenstoß mit Motorrad

u einem Unfall mit einer leicht verletzten Person ist es am Mittwochmittag im Einmündungsbereich der Beihinger Straße zur Hauptstraße gekommen. Gegen 12.15 Uhr befuhr ein 17-jähriger Lenker eines Kleinkraftrades Yamaha zusammen mit seiner 16-jährigen Sozia die Beihinger Straße in Richtung Freiberg. Aus der Hauptstraße fuhr ein 22-jähriger Lenker eines Citroen auf die Beihinger Straße. Der 17-jährige Motorradfahrer missachtete das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und stieß mit dem Citroen zusammen. Die Sozia wurde durch den Zusammenprall vom Krad geschleudert und verletzte sich leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl der Motorradlenker als auch seine Sozia trugen einen Schutzhelm. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4 700 Euro. red