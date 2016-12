Pleidelsheim

Ein böses Ende hat am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr die Autofahrt von fünf Personen, darunter drei Kinder, genommen. Ihr Wagen kam auf der A 81 zwischen den Anschlussstellen Ludwigsburg-Nord und Pleidelsheim von der Fahrbahn ab. Nach Angaben der Polizei hatte der Fahrer des Opels aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Auto verloren. Das Fahrzeug schleuderte daraufhin offenbar von der linken Spur nach rechts, geriet in den Grünstreifen und anschließend auf ein Ackergrundstück. Dort überschlug sich der Opel. Eines der Kinder erlitt schwere Verletzungen, die weiteren vier Insassen wurden leicht verletzt. Alle Fünf wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Ein alarmierter Rettungshubschrauber landete zwar, wurde jedoch nicht benötigt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro, der Opel musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehren aus Ludwigsburg und Freiberg waren mit 36 Einsatzkräften und neun Fahrzeugen vor Ort. Da der rechte Fahrstreifen der Autobahn in Folge des Unfalls gesperrt werden musste, bildete sich ein kilometerlanger Stau. (hen) Foto: SDMG