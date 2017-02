Pleidelsheim Unbekannter Schütze hat es auf Katze abgesehen

„Wir haben als Reaktion auf die Aushänge zwei indirekte Hinweise bekommen“, erzählt Lucas Steinmetz. Ein Bürger berichtete, dass vergangenes Jahr auf seine Katzen und auch ihn selbst geschossen worden sei. Dabei habe es sich aber um Kinder und Hartplastikkugeln gehandelt. Über die Polizei habe er erfahren, dass wohl auch ein Hund in der Gegend angegriffen worden sei, so der Besitzer von Lucy weiter. Britta Steinmetz selbst habe der Vorfall an ein Erlebnis im vergangenen Jahr erinnert, als sie ein „erbärmliches Schreien und Maunzen“ gehört habe, aber die Quelle nicht finden konnte. Ihre beiden anderen Katzen will die Familie Steinmetz jetzt auch röntgen lassen. „Und wir haben Angst, wenn sie mal länger wegbleiben.“

Schüsse auf Vierbeiner sind übrigens kein Kavaliersdelikt. „Hier liegt auf jeden Fall ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz vor“, so Peter Widenhorn, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Ludwigsburg. Dafür droht eine Haftstrafe bis zu drei Jahren oder Bußgeld. Und je nach benutzter Waffe steht für die Schüsse im Wohngebiet noch ein zusätzliches Bußgeld an.

Wer Hinweise auf den Vorfall oder Täter geben kann, soll sich direkt bei Familie Steinmetz unter Telefon 0 71 44 / 27 83 49 oder beim Polizeirevier Marbach unter 0 71 44 / 90 00 melden.