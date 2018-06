Anschließend scherte er wieder nach rechts ein, wobei er mutmaßlich übersah, dass vor ihm stark stockender Verkehr herrschte. In der Folge prallte er gegen den Sattelauflieger eines nur langsam fahrenden Tanklastzuges. Der 44-Jährige wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.