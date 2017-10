Pleidelsheim Tempo 30 soll bis zur Silcherstraße verlängert werden

Klaus Feiss (CDU) wunderte sich, dass die Lärmwerte nur berechnet und nicht tatsächlich gemessen werden. „Ich könnte mir vorstellen, dass es bei den Lastwagen, die da durchbrettern, bis zu 100 Dezibel laut wird.“ Man dürfe nicht von vereinzelten Spitzenwerten ausgehen, so Schröder, sondern müsse die durchschnittliche Lärmbelastung ermitteln. Und die sei mit über 70 Dezibel am Tag und 60 in der Nacht so hoch, dass „dringender Handlungsbedarf“ bestehe.

Auch in der Hauptstraße und der Beihinger Straße sind die Lärmwerte überschritten, obwohl es hier Tempo 30 und ein LKW-Durchfahrtsverbot gibt. Sigrid Wildermuth (WIR) regte sich über „nächtliche Raser“ auf. Trettner meinte auch, dass nachts einige „Vollbachel“ unterwegs sind. „Wir haben das Landratsamt schon mehrfach auf die Notwendigkeit von Nachtkontrollen hingewiesen.“

Wie beim Lärmschutz könne man aber nur argumentieren, für die Umsetzung sei die Gemeinde leider nicht zuständig. „Wir haben jetzt ein klares Ergebnis, das fordern wir auch ein.“ Der Lärmaktionsplan sei ein Hilfsmittel, um die Behörden zu überzeugen. „Die Voraussetzung ist gegeben, jetzt müssen Sie auf die Antwort warten“, so Schröder. Für die Ausdehnung von Tempo 30 brauche es gute Argumente und viel Geduld, so die Erfahrung des Verkehrsexperten. Frank Breuer (CDU) fragte nach „Flüsterasphalt“, um die Lärmwerte in der Hauptstraße zu mindern. „Da besteht zwingender Handlungsbedarf“, meinte der Bürgermeister. Man weise man die Landtagsabgeordneten immer wieder auf die Notwendigkeit der Sanierung hin.