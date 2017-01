Pleidelsheim Suche nach Raritäten und Schnäppchen

Am Sonntag waren es nach Schätzung des Organisators Herbert Proksch, dem Vorsitzenden des örtlichen Fischereivereins, zwischen 1300 und 1500 Interessenten, die sich in der Halle tummelten. „Wir wären gern in die größere Sporthalle ausgewichen und haben uns gewundert, weil man uns gesagt hat, hier sei eine Veranstaltung, was aber nicht der Fall war.“

So ging es in der Festhalle beengt zu, was der Stimmung unter Händlern und potentiellen Kunden aber keinen Abbruch tat. Die Zahl der Besucher muss ja auch nicht unbedingt ein Kriterium für den jeweiligen Erfolg von Verkäufer und Käufer sein.