Pleidelsheim Storch ist rund um Gärtnerei unterwegs

Die Angestellten der Gärtnerei nebst Kunden erfreuen sich am Storch auch, weil er gar nicht scheu ist. „Er kommt manchmal bis auf ein paar Metern vor den Laden“, weiß die Inhaberin Sabine Hammer. Rudi Hammer beobachtet den Adebar besonders genau und wundert sich, dass er zu dieser Jahreszeit in unseren Breitengraden verweilt. „Vielleicht hat es sich verletzt und konnte deshalb nicht in den Süden fliegen“, mutmaßt Sabine Hammer. Anfangs habe es so ausgesehen, als humpele der Storch. „Jetzt scheint er aber wieder fit zu sein“, so Sabine Hammer. Und er würde sich tagsüber auf den angrenzenden Feldern aufhalten. „Auf dem Nachbargrundstück ist er oft zusammen mit zwei Bussarden zu sehen“, ergänzt Rudi Hammer. Im Moment würde er ja noch genug Futter finden, überlegen die Hammers. Aber wie wird es aussehen, wenn eine Schneedecke die Landschaft bedeckt? Oder wenn es bitter kalt wird? Müsste man das Tier dann füttern?

„In Pleidelsheim tauchen immer wieder Störche auf“, weiß der Ornithologe Claus König. Das seien oft Vögel, die in den nahen Zuchtstationen gefüttert würden, so der Vogelexperte, der zwischen 1962 und 1971 Leiter der Vogelschutzwarte Ludwigsburg war. Es könnte aber auch ein durch die Vogelstationen angelocktes Wildtier sein. „Allerdings gibt es in Baden-Württemberg kaum noch wild brütende Storchenpaare“, erklärt König weiter. Es gebe zu wenig natürliche Futterquellen für die Tiere. Die letzte Brut in Nordwürttemberg habe es 1956 in Willsbach, im Kreis Heilbronn, gegeben, erzählt König weiter. Nur ein Jungtier daraus habe überlebt und habe in der Vogelstation Ludwigsburg aufgepäppelt werden müssen. Neben Ludwigsburg gibt es in der Nähe Zuchtstationen in der Wilhelma und im Cleebronner Tripsdrill. Auch von dort könnte der zahme Storch stammen. Weil diese Tiere an den Stationen ganzjährig gefüttert werden, müssen sie im Winter nicht mehr in den Süden fliegen.

Ungewöhnlich ist der Anblick des Storches auf Pleidelsheimer Fluren trotzdem. Vor allem, weil es nicht bei einer Stippvisite blieb. „Das erinnert an den Murrer Storch“, erklärt Rudi Hammer. Die alten Murrer Einwohner erzählen gern von dem zahmen Tier, dass vor rund 70 Jahren im Ortskern herumflaniert ist und in den Hinterhöfen der Metzgereien nach Fleischabfällen gesucht habe, so Hammer. Solche wird der einsame Storch heute nicht mehr finden. Aber man muss sich um ihn auch keine Sorgen machen. Im Moment findet er noch genug Futter auf den Feldern.