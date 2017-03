Pleidelsheim Störche entdecken das Wiesental für sich

Sollte es so kommen, wäre es eine kleine Sensation. Letztmals hätten frei fliegende Störche in hiesigen Gefilden 1956 Nachwuchs bekommen. „Damals hat nur ein Jungvogel überlebt“, erinnert sich Claus König. Bei der Ludwigsburger Vogelschutzwarte sei das Tier aufgepäppelt worden, ehe es dann mehr als 20 Jahre rund um den Favoritepark seine Kreise gezogen habe. Das Storchenpaar im Wiesental ist aber auch aus einem anderen Grund für Claus König ganz speziell. „Jetzt haben wir eine Freibrut außerhalb von Ortschaften“, erklärt der Ludwigsburger. Dazu komme, dass sich das Nest auf einem Baum inmitten einer Kolonie von Graureihern befinde. Sonst ließen sich die Adebare ja eher auf Dächern nieder. Darüber hinaus hätten sich die beiden Vögel in einem Naturschutzgebiet angesiedelt. „Das ist ein Gebiet von überregionaler Bedeutung. Durch die Störche wird es zusätzlich noch aufgewertet. Das sind Pioniere“, fasst der Experte zusammen.

Bei den beiden Störchen handele es sich um keine Unbekannten in der Gegend. Die Tiere seien im vergangenen Jahr beim Blühenden Barock gesichtet worden. „Ursprünglich kommen sie wohl aus Gefangenschaft“, vermutet Claus König. Er tippt auf eine Vergangenheit in der Wilhelma oder Tripsdrill. Sicher sei jedenfalls, dass die Adebare im Winter nicht nach Süden geflogen und jetzt wieder zurückgekehrt seien. Schließlich sei das Paar bereits im Spätwinter in Pleidelsheim aufgetaucht. Die Adebare könnten aber unter Umständen im Laufe der Zeit verwildern und eine Population aufbauen, die dann doch wieder den Drang verspürt, sich über den Winter in deutlich wärmere Gefilde aufzumachen.