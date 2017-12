Pleidelsheim Stille Nacht bei Kerzenschein

Auf den Zentimeter genau passte das Marimbaphon von Lorenz Karasek zwischen Altar und Kanzel hindurch. Der 18-Jährige zauberte beeindruckende Klangwirbel aus dem ungewöhnlichen Instrument, das am ehestem mit einem überdimensionalen Xylophon vergleichbar ist. Mit vier Schlägeln waren das Prelude aus der Cello-Suite Nr. 3 von Johann Sebastian Bach und später die Variationen japanischer Kinderlieder von Keiko Abe ein mitreißender Hörgenuss.

Im deutschen Magnificat von Heinrich Schütz und „Sit locutus est“ aus der Bach‘schen Variante zeigte der Chor sein großes Können. Mit träumerischer Sicherheit kam die strahlende Schönheit der Fuge zur Geltung. Sogar im Vibrato schwangen sich die Sängerinnen und Sänger wunderbar aufeinander ein.

Das oft gesungene „Es ist ein Ros‘ entsprungen“ erklang mit feiner Präzision, während das schon zu Beginn angeklungene „Maria durch ein Dornwald ging“ sich vom traditionellen Satz im Arrangement von Stefan Claas zu einem unglaublich klangvollen Harmonienreichtum hin entwickelte. Bei der doppelchörigen Motette „Singet dem Herrn ein neues Lied“ wurde das Ensemble seinem Namen „Zwölfklang“ mehr als gerecht. Perkussiv erklang das „Singet“ immer wieder in den Stimmen, fast jeder wurde zum Solist, und doch war bei aller Vielfalt immer eine wohltuende Einheit zu spüren und zu hören.

Selbstverständlich wollte das begeisterte Publikum die Choristen daher auch nicht ohne Zugabe ziehen lassen. Der irische Reisesegen und „The Lord bless you and keep you“ bildeten schließlich den schönen Rahmen für das wohl schönste Weihnachtslied aller Zeiten: Für „Stille Nacht“, bei dem etliche im Publikum selbst leise die Melodie mitsummten, verlöschten alle Lichter – nur die Kerzen und viele kleine Sterne am Weihnachtsbaum erstrahlten zu diesem wunderbaren weihnachtlichen Moment.