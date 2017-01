Pleidelsheim Sternsinger segnen auch hohe Häuser

Insgesamt 27 junge Königinnen, Könige und Sternträger waren in den letzten Tagen in Pleidelsheim und Ingersheim unterwegs, um den Segen der Heiligen Nacht in die Häuser und Wohnungen der Menschen zu bringen. Sie wurden freundlich empfangen und bekamen für ihren Segen „Christus mansionem benedicat“ oder „Christus segne dieses Haus“ reichlich Gaben. Schwerpunkt der diesjährigen Sternsingeraktion ist Kenia. Das ostafrikanische Land leidet unter einer großen Dürre. In manchen Regionen hat es seit zwei Jahren nicht mehr geregnet.

Das Sternsingen ist die größte Aktion von Kindern für Kinder. „Wir wollen Kindern wie Aweet helfen, die jeden Tag schwere Wasserkanister für ihre Familie schleppen muss, damit die Menschen in der Turkana etwas zu trinken haben“, berichtet Mathilda aus Pleidelsheim. Mit Greta, Finja, Lea, Mila, Emanuel, Cedric und Elinor sowie ihren erwachsenen Begleitpersonen Waltraut Menzel und Frank Wittmer haben die jungen Sternsinger den Ministerpräsidenten besucht. „Mit einem Spiel haben wir gezeigt, dass das Einkommen auf der Welt sehr ungerecht verteilt ist“, erklärt Lea. In Afrika, wo immerhin 13 Prozent der Weltbevölkerung wohnt, haben die Menschen sehr wenig zu essen. „Wir haben 30 Luftballons verteilt, aber Afrika hat nur einen einzigen bekommen.“ Auch für den erfahrenen Politiker Winfried Kretschmann war dieses Beispiel sehr eindrücklich, wie er hinterher beim Gruppenbild mit den Sternsingern aus Ingersheim und Pleidelsheim betont.

„Es war ein supercooler Tag“, freute sich Emanuel über den Besuch im Amtssitz des Ministerpräsidenten. Beim Mittagessen ergatterten die Kinder noch Autogramme, die Gerlinde Kretschmann verteilte, weil ihr Mann schon wieder zum nächsten Termin musste.

Es war ein sehr interessanter, besonderer und aufregender Tag für alle zehn Teilnehmer aus Ingersheim und Pleidelsheim.