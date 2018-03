Pleidelsheim Schäfer stellen Haftung infrage

Insbesondere die Problematik, dass gewerbliche Betriebe für Schäden haften müssen, wenn ein Wolf die Herde aufstört, müsse anders geregelt werden. „Ich habe meine Tiere direkt neben der Autobahn, ich will mir nicht ausmalen, was passieren kann“, meinte Anette Wohlfarth. Die „Herdenschutzmaßnahmen“ sollen nicht in erster Linie verhindern, dass ein Wolf ein Schaf reißt. „Das können wir verschmerzen“, so Wohlfarth. Rösler ergänzte, dass dies selten vorkomme. Wolfsrisse machen weniger als ein Prozent der Todesfälle bei Schafen aus. Da gebe es Entschädigungen.