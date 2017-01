Pleidelsheim Neckar als Wasserstraße wieder stärken

Der Rückgang der Schifffahrt auf dem Neckar ist dramatisch. Der Pleidelsheimer Horst Polauke kann sich noch an regen Verkehr an der Wasserstraße erinnern. „1954 beim Schleusenbau hatte Pleidelsheim sogar einen Güterbahnhof, um die Baustelle zu bedienen“, sagt er.

Jetzt ist es ruhig geworden. An manchen Tagen dauert es Stunden, bis ein Schiff in Pleidelsheim geschleust wird. Im Schnitt sind es etwa zehn pro Tag, die den Höhenunterschied von etwas mehr als acht Metern bewältigen wollen. „An manchen Wochentagen ist mehr los, etwa Dienstag und Mittwoch oder Freitag und Samstag“, weiß der zuständige Leiter des Wasserschifffahrtsamts Stuttgart Walter Braun. Die linke Schleusenkammer ist nach der jahrelangen Reparatur wieder einsatzfähig. „Wir können die Kammer nutzen, wenn wir sie bräuchten. Das ist aber nicht der Fall. Den jetzt anfallenden Schiffsverkehr können wir auch mit einer Kammer bewältigen“, stellt Braun die Gerüchte klar, die linke Kammer sei immer noch defekt.

Man hätte statt der Reparatur das Hubtor auch durch ein Stemmtor ersetzen können, wie es beispielsweise in Hessigheim seinen Dienst tut. Braun macht keinen Hehl daraus, dass diese Lösung für ihn die bessere Option gewesen wäre. Das zweiflüglige Tor hätte die Schleusenkammer von jetzt 105 auf immerhin 120 Meter verlängert, mit Einbau allerdings auch rund zwei Millionen Euro gekostet.

Langfristiges Ziel ist der Ausbau der Schleusen am Oberen Neckar für Langschiffe mit 135 Metern. Darüber entscheidet der Bund. Im Bundesverkehrswegeplan ist der Schleusenausbau mit 650 Millionen Euro eingeplant. „Allerdings mit einer sehr niedrigen Priorität“, stellt Christel Staudenmaier aus Pleidelsheim fest. Die Gemeinderätin der Wir-Fraktion hatte mit ihrer Ingersheimer Kollegin Karin Zimmer sowie Horst Polauke und Michael Burmeister vom Verein Flur und Verkehr im September zum Vortrag „Der Neckarausbau – Chance für den Verkehr“ eingeladen.

Die Auswertung der gut besuchten Veranstaltung brachte die politischen Vereinigungen jetzt dazu, einen Offenen Brief an Bundes- und Landespolitiker zu schreiben. Darin fordern die Unterzeichner, den Neckarausbau mit Schleusenverlängerungen zunächst zu verwerfen. „Das ist eine Vision, die sich nur sehr langfristig umsetzen lässt“, erklärt Staudenmaier.

Besser wäre es, die eingesparten Kosten für die jetzt schon mögliche Neckarschifffahrt einzusetzen, beispielsweise mit mehr Verladestationen, der Förderung kleinerer und umweltfreundlicher Containerschiffe oder dem Wegfall der Gebühren wie am Rhein. „Unser Ziel ist, den Lkw-Durchgangsverkehr zu reduzieren, indem wir mehr Fracht auf die Wasserstraße Neckar bringen“, betont Burmeister. Eine deutliche Steigerung des Schiffbetriebs wäre schon mit dem heutigen Ausbaustand kein Problem, erklärt WSA-Chef Braun auf Nachfrage. „Wir haben auf dem Oberen Neckar zwei Millionen Tonnen Fracht im Jahr. Die Tonnage ließe sich auch ohne den Ausbau der Schleusen ohne Probleme auf fünf bis sechs Millionen steigern.“ Der Wegfall der Gebühren wäre sicher ein wichtiges politisches Signal, so Braun. „Allerdings machen die Gebühren nur acht Prozent der Gesamtbetriebskosten aus“, erklärt er. Seines Erachtens, so der Experte, müsse die Schifffahrt auf europäischer Ebene attraktiver gemacht werden.

Auch in Pleidelsheim gibt es veritable Bemühungen dafür. Antworten auf den Offenen Brief der Wir-Vertreter und von Flur und Verkehr sind schon eingetrudelt, beispielsweise von Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der neben Verständnis für das Anliegen aber nur mitteilen lässt, dass er eine ausführliche Antwort dem Verkehrsministerium überlassen will.

„Wir hoffen, ein Umdenken auszulösen“, so Christel Staudenmaier. Um wieder mehr Fracht auf den Neckar zu bekommen, bedürfe es gemeinsamer Anstrengungen seitens der Politik, der Spediteure und auch der Firmen als Auftraggeber. „Unser Wunsch wäre, einen Runden Tisch mit Vertretern aus allen Bereichen zu organisieren“, sagt sie. Ein Termin für solch einen Runden Tisch oder gar Teilnehmer an so einer Runde stehen aber noch nicht fest. Weiter geht es auf jeden Fall am 27. März um 19 Uhr im Bürgersaal. Thema des Abends ist dann: „Der Neckar – Strom aus Wasserkraft“.