Pleidelsheim Nach Schießerei weitere Verdächtige

Fakt ist jedenfalls, dass momentan in zwei Verfahren ermittelt wird. Zum einen kümmert sich das Präsidium in Ludwigsburg um den Fall an sich, die Kripo in Böblingen untersuche indessen „die Rechtmäßigkeit des Schusswaffengebrauchs“, wie Peter Widenhorn gestern erläuterte. Der nun auf der Intensivstation liegende Einbrecher sei von dem 57-jährigen Kollegen im Bereich des Rumpfes getroffen worden.

Der 57-Jährige und sein 53-jähriger Kollege waren gegen 23 Uhr in die Robert-Bosch-Straße ausgerückt, nachdem die Langfinger die Alarmanlage in dem Firmengebäude ausgelöst hatten. Nach der Flucht des Trios wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ausgelöst. Bei der Suche nach den Tätern halfen Einsatzkräfte der benachbarten Polizeipräsidien aus Aalen, Heilbronn, Stuttgart und Karlsruhe. Außerdem forderte die Polizei einen Hubschrauber an, um auch aus der Luft nach den Verbrechern Ausschau halten zu können. Mit diesem Großaufgebot im Rücken hatten die Beamten dann tatsächlich Erfolg: Gegen 1.45 Uhr entdeckten sie den von der Kugel getroffenen Einbrecher auf einem Grundstück in der Stuifenstraße. Er hatte sich schwer gezeichnet durch eine Hecke gezwängt.

In der Stuifenstraße war die Aufregung unter den Nachbarn auch am nächsten Tag noch groß. Viele Anwohner hatten mitbekommen, dass in der Nacht die Polizei im Einsatz war.