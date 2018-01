Pleidelsheim - Zu einer Messerstecherei ist es offenbar am Donnerstagabend in Pleidelsheim gekommen. In einem Frisörsalon in der Mundelsheimer Straße soll die Tat passiert sein, berichten Zeugen. Die Polizei und Rettungskräfte waren vor Ort. Zeugen berichten von zwei verletzten Personen, eine davon wohl lebensgefährlich. Weitere Informationen zu der Tat lagen bis Redaktionsschluss noch nicht vor. Mehr lesen Sie in unserer morgigen Ausgabe und unter www.marbacher-zeitung.de.