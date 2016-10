Pleidelsheim - Ein Mercedes, bei dem ein 41-Jähriger am Steuer saß, ist heute Nachmittag auf der Autobahn in Brand geraten. Dabei sei ein Schaden von rund 30 000 Euro entstanden, berichtet ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ludwigsburg. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Das Feuer sei gegen 14.45 Uhr im Motor des Autos ausgebrochen, sagt der Polizeisprecher. „Ursache war vermutlich ein technischer Defekt“, fügt er hinzu. Ereignet habe sich das Ganze auf der Autobahn in Fahrtrichtung Heilbronn, und zwar auf Höhe des Parkplatzes Kälbling am Übergang vom Pannenstreifen auf die Verzögerungsspur. Der rechte Fahrstreifen der Autobahn habe wegen des Vorfalls kurzzeitig gesperrt werden müssen. Die Feuerwehr Pleidelsheim sei mit 21 Mann zu dem Vollbrand ausgerückt.