Pleidelsheim Liebesgeschichte eines Storchenpaars

Die Graureiher haben da nichts zu melden: „Der Weißstorch ist dominierend, die Reiher wagen sich nicht an ihn heran“, so König. Nur eine Ungewissheit gibt es bezüglich der Liebesgeschichte der Störche: „Ich bin mir beim Männchen nicht sicher, ob es sich um dasselbe handelt wie im Vorjahr.“ Es sei jedoch stark anzunehmen. Nun baut sich das Pärchen dort erneut seinen Horst. Es sei etwas ganz Besonderes in Süddeutschland, wenn sich die Störche zum Brüten nicht auf Dächern oder Häusern einfinden. „Baumbruten werden ansonsten nur in Süd- und Osteuropa wie auch in Norddeutschland, etwa in Mecklenburg-Vorpommern, beobachtet“, erklärt der habilitierte Zoologe und Ornithologe.

Auch in puncto Treue ist das Pleidelsheimer Pärchen etwas Besonderes: „Bei Weißstörchen bleiben nur sehr wenige Paare mehrere Brutperioden zusammen“, so König. Hierbei handle sich um Störche, die vermutlich aus menschlicher Obhut stammten, etwa aus den Populationen aus dem Blühenden Barock in Ludwigsburg oder Tripsdrill. „Sie scheinen keinen Zugtrieb zu haben und sind deshalb jetzt schon da“, so König. Störche, die in Afrika überwinterten, kämen frühestens im März in hiesige Gefilde. Auf Initiative des heute 84-jährigen ist im Wiesental überhaupt erst das heutige Naturschutzgebiet entstanden, ebenso wie das angrenzende Naturschutzgebiet Altneckar, die eine gemeinsame ökologische Einheit bilden zwischen Freiberg, Ingersheim und Pleidelsheim. Anfang der 1960er-Jahre hat König sich für das Naturschutzgebiet stark gemacht.

Damals war der heutige Ehrenpräsident des Naturschutzbunds Deutschland (Nabu) der Leiter der Vogelschutzwarte Baden-Württemberg. Schnelles Handeln sei erforderlich gewesen, weil die ursprüngliche Kiesgrube mit Bauschutt aufgefüllt werden sollte, um landwirtschaftlich genutzt zu werden. Gemeinsam bilden das Wiesental und der Altneckar heute dank des Engagements von Claus König ein Vogelschutzgebiet. „Knapp 200 Vogelarten sind hier ausgewiesen“, weiß Professor Claus König. Eisvogel, Nachtreiher, Kormoran, Schwarzmilan oder Gänsesäger sind hier etwa heimisch – und ein treu vereintes Storchenpaar.