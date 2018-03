Pleidelsheim LED-Lampen sind heller

Pleidelsheim - Ob „Piano“ oder „Zela“, neuartige LED-Straßenlaternen sparen Strom und bringen eine bessere Ausleuchtung. Pleidelsheim kommt mit Affalterbach zusammen auf die stolze Zahl von rund 1400 Leuchten, die man bis in nächste Frühjahr umrüsten will. Die gemeinsame Ausschreibung bringe bei den Preisen Vorteile, warb Bürgermeister Ralf Trettner im Gemeinderat um das Gesamtpaket. In Pleidelsheim sind von den 819 Laternen einige sogenannte Altstadt-Leuchten dabei, die man extra umrüsten muss. In der Hauptstraße gibt es probehalber schon einige der neuen LED-Leuchten, am hellen weißen Licht erkennbar. „Da kann man dann ohne Nachtischlampe lesen“, meinte Sigrid Wildermuth (WIR), die in der Nähe wohnt. Künftig werde es aber eine Nachtabsenkung auf die halbe Leuchtkraft geben.