Pleidelsheim/Laufsport Startschuss für die Läufersaison fällt

Noch offen ist, ob in diesem Jahr eine Titelverteidigung gefeiert werden kann. Schnellster Läufer über die zehn Kilometer war in den vergangenen zwei Jahren Ulrich Königs vom Team TherapieReha Siegele. Er könnte den Titel-Hattrick feiern – noch aber taucht sein Name nicht in der Anmeldeliste auf. Sophie Scheck von der LG Freiberg – im Vorjahr schnellste Frau – geht wieder an den Start. Nicht zum Teilnehmerfeld wird diesmal hingegen Bürgermeister Ralf Trettner zählen. Auch seine alljährliche sportliche Wette mit Moderator Uwe Luckscheiter wird es daher am Samstag nicht geben.