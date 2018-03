Pleidelsheim/Laufsport Drei Siege in Folge: Ulrich Königs feiert den Titel-Hattrick

Pleidelsheim - Exakt 350 Meldungen gab es in diesem Jahr für die 16. Auflage des Pleidelsheimer Süwag-Laufs – nur 303 Läufer gingen am Samstag aber auch wirklich auf die Strecke. Eine Erfahrung, die die Organisatoren von der Gemeinde Pleidelsheim aber Jahr für Jahr machen. Und diesmal dürfte der Kälteeinbruch ein Grund dafür gewesen sein, der nach der kurzen Phase angenehmer Temperaturen zu verzeichnen war. Die grassierende Grippewelle dürfte ebenso eine Rolle gespielt haben. „Auch wenn wir in den letzten Jahren immer mehr Teilnehmer hatten, sind wir unter diesen Umständen sehr zufrieden. Wichtig ist, dass es nicht regnet und dass alle Starter sicher ins Ziel kommen“, betonte Uwe Luckscheiter, der wie in den vergangenen Jahren die Traditionsveranstaltung als Streckensprecher begleitete.