Pleidelsheim/Laufsport Der Schultes muss dieses Jahr passen

Schon traditionell gibt der Pleidelsheimer Süwag-Lauf den Startschuss für die Volksläufe in der Region. Am kommenden Samstag ist es wieder so weit. Dabei wird es nach Lage der Dinge nicht wieder eine Beteiligung in Rekordnähe geben. Insgesamt 493 Läufer von Jung bis Alt waren vergangenes Jahr am Start – damit lag man bei der 15. Auflage nur 15 Teilnehmer unter dem Rekord von 2011. Zum Anmeldeschluss am vergangenen Freitag hatten sich 228 Läuferinnen und Läufer angemeldet – immer noch eine gute Zahl, die auch noch wachsen wird. Denn Nachmeldungen können bis eine Stunde vor dem jeweiligen Lauf im Rathaus in Pleidelsheim abgegeben werden. „Und es sind in den vergangenen Tagen auch noch einige gekommen“, sagt Nicole Bender, die im Pleidelsheimer Rathaus für den Süwag-Lauf zuständig ist. Sie hofft, dass man zumindest die Marke von 400 Teilnehmern erreichen kann. „Das hängt ja auch immer etwas vom Wetter ab. Da sieht die Prognose derzeit zwar nicht ganz so rosig aus, aber wir hoffen auf das Beste.“