Pleidelsheim -

Dass Kinder im Sommer mit Sonnenschutz in den Kindergarten kommen, ist eigentlich selbstverständlich. Dass in einer Satzung festgelegt wird, dass die „Personensorgeberechtigten ihr Kind vor dem Besuch der Einrichtung eincremen“ müssen, wirkt auf den ersten Blick hingegen verwunderlich.

Noch einige andere scheinbare Selbstverständlichkeiten wurden in Pleidelsheim jetzt in einer Satzung festgelegt. Wie zum Beispiel, dass privates Fotografieren und Filmen bei Festen und anderen Gründen aus Datenschutzgründen fortan nicht mehr erlaubt ist. Die Verpflichtungen seien aus dem pädagogischen Alltag heraus notwendig, erläuterte Bürgermeister Ralf Trettner kürzlich in der Gemeinderatsitzung. Erzieherinnen dürften Kinder schon allein deshalb nicht eincremen, weil nicht jede Sonnencreme für jedes Kind geeignet ist. „Da gibt es vielleicht Allergien, von denen wir nichts wissen.“

Für Nachfragen im Gremium sorgte vor allem der Passus: „Kinder, die unangekündigt nach 9 Uhr gebracht werden beziehungsweise kommen, können die Einrichtung an diesem Tag nicht mehr besuchen.“ Im Klartext heißt das: Wer zu spät kommt, bleibt draußen. Der Kindergarten sei keine reine Betreuungseinrichtung. „Es wird hier pädagogische Arbeit geleistet, die nicht dauernd unterbrochen werden soll“, sagte Trettner. Man wolle schließlich irgendwann mit den Kindern gemeinsam in den Tag starten. „Es geht nicht darum, dass ein Kind, das mal fünf oder zehn Minuten verspätet kommt, nicht mehr in den Kindergarten darf. Aber es gibt Eltern, die bringen ihre Kinder regelmäßig zu spät, das wollen wir vermeiden.“

Und leider werden Kinder oft auch nicht pünktlich abgeholt, sehr zum Ärger der Erzieherinnen, die ihre Mittagspause opfern, um auf die verspäteten Eltern zu warten. Insofern ist die Aussage, dass Kinder pünktlich zum Ende der Öffnungszeiten abgeholt werden müssen, eigentlich auch eine Selbstverständlichkeit, die aber in vielen Einrichtungen, nicht nur in Pleidelsheim, ein Problem darstellt.

Auch in Oberstenfeld

werden die Türen der Kinderbetreuungseinrichtungen ab 9 Uhr geschlossen. Dies mache Sinn, so Silke Gustmann, Gesamtleiterin und Fachberaterin der Tageseinrichtungen, weil ankommende Kinder und Eltern immer Unruhe bringen und die Aufmerksamkeit der pädagogischen Fachkräfte sich oft auf „gesprächige Elternteile“ richten müsse. Zudem bieten geschlossene Türen Sicherheit. Es gebe aber Klingeln, so die Gesamtleiterin auf Nachfrage. „Die Eltern müssen dann halt warten, bis der Morgenkreis beendet ist.“

Die Regelung mit dem Ausschluss bei Zuspätkommen gibt es in der Schillerstadt Marbach

nicht. „Bisher gab es nur in Einzelfällen Probleme, die wir im Gespräch mit den Eltern lösen konnten“, teilt der zuständige Mathias Marmein mit. Man unterstütze die Kinder bei Bedarf beim Eincremen, ansonsten sollen die Kinder eingecremt kommen.

Cornelia Ostwald, Fachberatung für Kindertagesstätten und Gesamtleitung in Großbottwar,

stellt fest: „In unseren Einrichtungen werden die Kinder, auch wenn sie zu spät kommen, betreut. Sie können allerdings nicht mehr am Morgenkreis teilnehmen, das hat bei vielen Eltern Wirkung gezeigt, sie kommen mit ihren Kindern pünktlicher.“

Beim Eincremen der Kinder verhält man sich in Großbottwar ähnlich wie in Pleidelsheim. Die Erzieherinnen unterstützen die Kinder, die den ganzen Tag da sind, beim Nachcremen mit ihrer eigenen Sonnencreme. Die Halbtagskinder müssen schon eingecremt kommen.

In Steinheim

werden die Eltern darauf hingewiesen, die Kinder an den Sonnentagen bereits eingecremt und mit Sonnenhut in die Einrichtung zu bringen, so Martina Fregien-Beyrich, die zuständige Fachkraft im Hauptamt. Für die Krippenkinder gelte zudem die Regelung, dass jedes Kind seine Sonnencreme in der Einrichtung hat und bei Bedarf nachgecremt wird. „Grundsätzlich achten alle Fachkräfte darauf, dass Kinder sich entsprechend der Sonneneinstrahlung auch im Schatten aufhalten“, so Martina Fregien-Beyrich. Halten Eltern wiederholt nicht die vereinbarten Betreuungszeiten ein, werden sie schriftlich oder bei Bedarf in einem Gespräch ermahnt, sich an die vorgegeben Zeiten zu halten. Eine Nicht-Betreuung bei Zuspät-kommen gibt es allerdings hier auch nicht.