Pleidelsheim Kastenwagen kracht in Sattelzug

Nach Angaben der Polizei geriet der Auflieger des Sattelzugs, von der A81-Anschlusstelle Pleidelsheim kommend, kurz vor dem Kreisverkehr in Richtung Freiberg in einer leichten Rechtskurve aufgrund der nicht angepassten Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn. Der Lenker eines entgegenkommenden Kastenwagens konnte dem Auflieger mit seinem Fahrzeug nicht mehr ausweichen und streifte diesen am hinteren Ende. Durch den Zusammenprall kam der Kastenwagen rechts von der Straße ab und an einer Böschung zum Stehen. Fahrer und Beifahrer des Kastenwagens wurden verletzt. Über die Schwere der Verletzungen kann die Polizei noch keine Angaben machen. Der Lenker des Sattelzugs blieb unverletzt.

Neben Rettungsdienst und Polizei war die Feuerwehr Pleidelsheim mit einem Fahrzeug im Einsatz. Der Schaden wird auf 40 000 Euro geschätzt, die Unfallaufnahme war um 9.20 Uhr beendet. Bis dahin musste die Ortsumfahrung in Richtung Autobahn-Anschlussstelle gesperrt und der Verkehr durch Pleidelsheim umgeleitet werden. Zu Verkehrsbehinderungen ist es nicht gekommen.