Pleidelsheim Karambolage auf der Autobahn mit sechs Fahrzeugen

Ein 58-Jähriger war mit seinem Mercedes von Heilbronn in Richtung Stuttgart unterwegs. Er musste verkehrsbedingt auf dem linken von insgesamt drei Fahrstreifen bis zum Stillstand abbremsen.

Eine dahinter fahrende 35-Jährige in ihrem Renault, eine 59-Jährige in einem BMW Z4 sowie ein VW-Fahrer hielten daraufhin ihre Autos ebenfalls an. Ein nachfolgender 21-Jähriger in einem BMW erkannte jedoch die Situation zu spät und fuhr – vermutlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit – auf den VW Golf auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW auf den BMW Z4 und der wiederum auf den Renault geschoben. Die 35-Jährige im Renault versuchte noch, nach rechts auszuweichen. Im Anschluss daran prallte der BMW Z4 noch auf das Fahrzeugheck des Mercedes.