Pleidelsheim Junger Raser muss eine Woche in die Zelle

Das, was der 19-Jährige bei Eröffnung der Verhandlung erst einmal tun musste, war, Richter Ulf Hiestermann den Führerschein auszuhändigen. Das Dokument hatte der Mann gerade mal ein Jahr. Spaß an der Geschwindigkeit, Selbstüberschätzung, Imponiergehabe – das alles möchten Gründe gewesen sein, dass sich der Angeklagte am 17. März dieses Jahres in Nürtingen für mehr als die Hälfte seines Monatseinkommens einen Sportwagen gemietet hat. Auf dem Beifahrersitz saß sein Kumpel, der gerade den Führerschein macht.