Pleidelsheim Jugend soll gehört werden

Ähnlich könnte es mit einem „#jugendhearing 2018“ gehen, das Le Winter für nächstes Jahr anstrebt. Man wolle die Jugendlichen dazu bringen, ihre Ideen zu äußern und gleich auch nach Wegen schauen, was davon wie umgesetzt werden kann. „Das Recht auf Beteiligung muss auch mit angemessenen Mitteln ausgestattet werden“, stellte der Jugendhausleiter klar.

Man werde im Haushalt für das Jahr 2018 eine Personalstelle für ein Jugendhearing und auch Mittel für die Umsetzung von Projekten bereit stellen, versprach der Bürgermeister. Dies könne ähnlich wie der Jugendtopf in Marbach ablaufen, in dem 5000 Euro für eigene Projekte und Ideen zur Verfügung gestellt werden.

Ein oft gewünschter „(T)Raum“ ist ein Chillplatz. „Jugendliche werden oft von der Wiegehalle oder den Treppen bei der Grundschule vertrieben“, berichtete Le Winter. Ein solcher Treffpunkt sollte möglichst zentral liegen, aber doch abseits genug, um die Anwohner nichts zu stören. Robuste Betonbänke wären vandalismussicher und könnten zum Sprayen frei gegeben werden.

Weil es in Pleidelsheim keine weiterführende Schule gibt, die Partner bei der Jugendbeteiligung sein könnte, sei es wichtig, Vereine, Gruppen und Organisationen vor Ort einzubinden. Weitere Ideen sind ein Jugendaktionstag „Playdelsheim“, Einbindung bei öffentlichen Bauvorhaben wie jetzt der Sporthalle oder die Beteiligung beim Straßenfest. „Bei einem Hearing bekommt man ein Gefühl dafür, was Jugendliche überhaupt wollen“, so Le Winter. Der Vorteil sei, dass der Nachwuchs sich „ganz anders in die Gemeinschaft einbringt. Dann haben alle was davon.“

Inge Link (FWV) und Klaus Feiss (CDU) hätten gerne erst mal eine „Bedarfsanalyse“, bevor man groß in das Thema einsteige. Ulrike Bender (OGL) fände es hingegen gut, wenn Jugendliche eigene Projekte umsetzen würden. „Man sollte auf jeden Fall die Vereine mit dazu nehmen.“

Dieter Rohr (OGL) stellte fest: „Ohne die schon engagierten Jugendlichen geht das nicht.“ Sigrid Wildermuth (WIR) würde aber gerne auch Jugendliche einbinden, die derzeit noch nicht im Jugendhaus oder in Vereinen engagiert sind. Frank Breuer (CDU) fand die Idee mit dem „Chillplatz“ gut: „Da dürfen die Jugendlichen auch mal laut sein, ohne jemand zu stören.“ Christel Staudenmaier (WIR) sieht das Problem, „die Jugend für die Beteiligung zu begeistern“. Hermann Höhne (SPD) regte an, die Jugendbeteiligung „nicht nur unter dem Blickwinkel der Erwachsenen zu sehen.“ Man solle nicht so viel im Vorfeld vorgeben, aber mit einer Personalstelle „fachlich kompetente Begleitung“ anbieten. Das Konzept wurde schließlich vom Gemeinderat einstimmig beschlossen.