Pleidelsheim Hubschraubereinsatz nach Unfallflucht

Pleidelsheim - Unter Einsatz eines Polizeihubschraubers und mehrerer Streifenbesatzungen hat die Polizei am späten Donnerstagabend nach einer Verkehrsunfallflucht auf der A 81 den 30-Jährigen Tatverdächtigen ermittelt. Er war mit seinem Audi gegen 23.45 Uhr auf der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Ludwigsburg-Nord und Pleidelsheim unterwegs. Vermutlich aufgrund von Alkoholeinwirkung kam er dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in die Leitplanken. Nachdem er zunächst wieder nach links abgewiesen wurde, fuhr er wenige Meter weiter erneut in die Planken und verlor dabei ein Kennzeichenschild.