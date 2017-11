Pleidelsheim Großeinsatz am Kirbewochenende

Zudem hatte der Arbeitskreis Asyl ein Benefizkonzert unter dem Motto „Als wir dort an den Wassern Babylons saßen“ auf die Beine gestellt, das gut besucht war. Cornelia Ragg (Sopran), Irena Jancevskyte (Klavier) und Friedrich Löblein (Rezitation) boten im Alten Rathaus Sehnsuchtslieder aus der Heimat von Robert Schumann bis Edvard Grieg. Dazu stellten die „Pleidelsheimer Flüchtlingsfrauen“ Shama Alkhateeb, Mones Davodi, Yussra Jarboua, Ansab Kheder, Hala Kubitary und Zahra Mohseni ihre unter Anleitung von Bettina Schwegler und Anita Delle entstandenen Werke aus.

Eine weitere Attraktion war die Hauptübung der Freiwilligen Feuerwehr am Samstag in der Mörikestraße. Die Verantwortung für die Gemeinschaftsunterkunft Pleidelsheimer Hof ist erst vor wenigen Tagen vom Landratsamt an die Gemeinde übergegangen, insofern war es folgerichtig, hier eine Übung anzusetzen. Die Evakuierung des Gebäudes mit seinen rund 20 Bewohnern übten 86 Einsatzkräfte unter den Blicken von weitaus mehr Zuschauern, darunter auch die Kommandanten der umliegenden Wehren, Bürgermeister Ralf Trettner und der Pleidelsheimer Ehrenkommandant Werner Baust. Die Bewirtung hatte die Jugendfeuerwehr bestens im Griff.